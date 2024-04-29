警銀合作防詐 玉山銀去年攔詐金額達5.1億元
響應行政院號召全民識詐、反詐，玉山銀結合內政部警政署刑事警察局、高雄市政府警察局等機關，與高雄全家海神職業籃球隊舉辦「看清楚先查證」防詐主題日，提升民眾防詐意識。而玉山銀去年攔詐金額達新台幣5.1億元，顯示警銀合作成效。
玉山銀今天發布新聞稿指出，積極宣導金融防詐騙措施，舉行包含新型態詐騙手法、保護自身金融帳戶使用與交易安全等講座，並於4月27、28日與高雄全家海神職業籃球隊舉辦「看清楚先查證」防詐主題日，透過遊戲方式提升民眾防詐意識。
玉山銀表示，依據警政署統計，2023年玉山銀成功攔阻詐騙金額總計達5.1億元，攔阻金額成長285.79%。玉山銀除了運用智能模型偵測異常交易外，去年首創「三方通話、即刻防詐」機制，當民眾覺得可能受騙時，透過三方通話，讓玉山銀行、165反詐騙專線與顧客同時通話，即時圈存疑似詐騙金流。
玉山銀指出，截至目前已舉辦超過200場防詐宣導與教育訓練，共超過1萬人次參與，未來將持續加強對不同年齡層民眾的防詐宣導，全面提升民眾識詐能力，積極落實公平待客原則。
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