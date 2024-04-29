台股近日一度崩跌 4月 CCI 降至63.37點為一年來新低

中央大學台灣經濟發展研究中心29日公布4月消費者信心指數 (CCI) 總指數為63.37點，較上月一口氣下滑10.14點，是去年5月以來新低，不僅六項調查指標均走跌，其中「未來半年投資股票時機」更暴跌至去年3月以來低點。

台經中心指出，此次調查中六項指標全數下跌，其中，下降幅度第一的指標為「未來半年投資股票時機」，4月調查為 24.65點，較上個月崩跌38.76點，反映台股4月曾一度寫史上單日崩跌最多的紀錄。

其次，「未來半年就業機會」為64.72點，月減5.69點；「未來半年家庭經濟狀況」調查為74.65點，月減4.85點。

「未來半年國內經濟景氣」，本月調查為79.6點，月減4.08點；「未來半年購買耐久性財貨」107.8點，月減4.04點；「未來半年物價水準」，本月調查為28.78點，月減3.47點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

另外，台經中心也公布「購買房地產時機」調查結果為102.77點，較3月下滑3.49點。

4月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為113年4月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2905名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

商品推薦