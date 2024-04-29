群益證力推運動健身 鳳舞南區運動會點燃五一勞動節熱情

群益金鼎證券近年積極推動運動健身，繼去(2023)年舉辦盛大的群益中區運動會後，今(2024)年4月27日更於高雄鳳山運動園區舉辦盛大的南區運動會來迎接五一勞動節。以「群益跳起來」為主軸，「家庭日」為內涵，邀請近300名南部地區員工及眷屬共襄盛舉，享受歡樂的運動氛圍並激發青春活力，全家一同「跳起來」！賽事包含羽球競賽、趣味競賽等，活動結合ESG主題，鼓勵全體員工自帶水杯環保愛地球，落實ESG理念。

群益金鼎證券董事長周秀真表示，在經歷過3、4月熱烈的 ETF募集活動後，為感謝所有群益前後線同仁的努力，群益在市場上表現優異，期盼透過此次運動會，讓員工及家人共同運動舒緩身心，充飽電後再出發!

群益金鼎證券總經理李文柱更以身作則，維持每天健走一萬步的運動習慣，且為了讓自己維持運動的紀律，特別和幾個好友共同成立一個line群組，彼此互相督促。這次舉辦南區運動會，讓員工也投入運動環境中，以增強體魄、提升精神狀態。

2024年群益南區運動會共有南區11家分公司參賽、近300名員工及眷屬參加，不論是基層員工、主管、經理人皆踴躍報名，共同爭取近10萬元獎金。此外群益金融集團也大會師，群益期貨、群益保險、群益投信、群益投顧等關係企業董事長、總經理都出席同歡。運動會包含多項精彩的比賽，其中，羽球競賽更是其中焦點，透過羽球競賽的激情燃燒，挑戰選手的球技和體能。此外，趣味競賽將加入呼拉圈接力、羽球九宮格等項目，不僅考驗身手，更加強了團隊之間的凝聚力，這是一場兼具競技性和娛樂性的運動盛會，為五一勞動節帶來歡樂與汗水的交流。

同時，群益一直秉持著ESG永續發展的理念，支持性別平權、人權至上及多元共融，在活動中具體實踐永續未來的宗旨，這次也將倡導環保概念，鼓勵參與者自備水杯，減少一次性垃圾的產生，實行對地球的愛護，不只員工同仁，眷屬也能在運動同樂的過程一同響應ESG理念的推行。

事實上，群益近年積極展現落實ESG的決心，實施一系列照顧員工身心健康的措施，包含員工視障按摩服務據點的增設; 提供補助鼓勵員工成立各種社團，如羽球社、舞蹈社…等，希望培養運動習慣，紓解工作壓力；針對準媽媽的媽媽關懷包及孕婦安全識別標誌；家庭照顧假天數提升；一日給薪志工假，鼓勵同仁參與志工活動等等，旨在營造一個樂在工作、關懷員工的企業文化，與員工攜手走向更加繁榮、永續的未來。 群益運動會結合ESG主題，鼓勵全體員工自帶水杯環保愛地球，落實ESG理念。（群益金鼎證券/提供） 群益證力推運動健身，鳳舞南區運動會近三百名員工及眷屬共同參與，點燃五一勞動節熱情。（群益金鼎證券/提供）

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