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新台幣開盤貶3分 為32.59元

中央社／ 台北29日電
新台幣匯率。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
新台幣匯率。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.59元開盤，貶3分。

新台幣兌美元開盤交易區間為32.59元至32.615元。

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