匯市最前線／台幣32.2~32.8元波動

隨著美國聯準會（Fed）不只降息時程延後，甚至預估降息幅度恐怕都大為縮水，從最早的7碼（1碼是0.25個百分點）縮減成只剩1碼， 金融市場也跟著波濤洶湧，金融機構相繼展開最新的布局，近來多家銀行接力推出最新的美元優惠存款專案。本國銀行高層分析，現在的確是進場投資美元或美債的好時機點，但不宜重押某一時點全數進場，必須更分散進場的時機點。

2024-04-27 10:00