匯市最前線／台幣32.2~32.8元波動
上周五（26日）匯市觀望氣氛濃厚，終場小升1.8分，收32.56元，成交量15.17億美元。過去一周，新台幣匯率累計貶值4.8分、貶幅為0.15%。
匯銀主管指出，估計短期內新台幣匯率將維持32.2~32.8元區間整理。
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