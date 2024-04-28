匯市最前線／台幣32.2~32.8元波動

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。 聯合報系資料照
新台幣與美元。 聯合報系資料照

上周五（26日）匯市觀望氣氛濃厚，終場小升1.8分，收32.56元，成交量15.17億美元。過去一周，新台幣匯率累計貶值4.8分、貶幅為0.15%。

匯銀主管指出，估計短期內新台幣匯率將維持32.2~32.8元區間整理。

上周主要貨幣對美元升貶幅
上周主要貨幣對美元升貶幅

台幣匯率 新台幣

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