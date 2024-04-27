房貸版圖大洗牌 信義房屋：農漁會竄起擠下保險公司

據聯徵中心統計，去年12月國人申請房貸絕大多數還是跟銀行申請，人數約2.58萬人，不過第二多已經不是保險公司，反而是農漁會信用部，共有2029人，其次則是信用合作社，也有1083人申請，保險公司僅剩下269人，且利率條件比銀行還高許多，最少則是郵局。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，早年壽險業在房貸業務上著墨不少，有時候保險公司貸款條件還不錯，不過後來政府不希望壽險業太多資金流向不動產，且保險公司後來的貸款條件不如銀行有競爭力，有些索性就不承做房貸業務，因此看到保險公司的房貸件數僅剩下銀行的1%。

不過農林漁會則顯得相對活躍，係因主要都會區多是銀行重點經營的範圍，但都會區以外或都會區邊陲，可能一方面銀行貸款條件不好，但農林漁會就是當地重要的金融機構，常往來的客戶就很容易跟這些非銀行體系的金融機構貸款，且從統計來看，農林漁會貸款利率條件與銀行相去不遠，具有一定的競爭優勢。

統計顯示，去年12月全體銀行貸款人數2.6萬人，平均利率2.1%，平均授信餘額為891萬元，第二名的農漁會信用部，12月房貸往來人數為2029人，平均利率也約2.12%，平均授信餘額為677萬元，金額明顯低於全體銀行，反應跟農林漁會貸款的房屋可能都比較偏向低價位。 聯徵中心公布2023年12月房貸往來金融機構新增授信金額及利率統計。圖／信義房屋提供

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