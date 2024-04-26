彰銀大阪出張所辦開幕酒會

彰化銀行（2801）東京分行大阪出張所昨（25）日舉行開幕慶祝酒會，董事長凌忠嫄親自率領高階主管赴日主持。包含台北駐大阪經濟文化辦事處處長洪英傑、大阪府政策企畫部國際金融都市推進監阪本哲也、大阪市經濟戰略局立地交流推進部部長森山文子、台日兩國工商界企業代表及關西大阪地區商會與僑界代表等均到場祝賀，還有遠從台灣來參加的客戶情義相挺，充分展現彰銀與客戶的深厚情誼。

彰銀自1992年東京分行開業後，時隔32年再度於日本設立據點。上月新開業的大阪出張所不僅是1950年後唯一在大阪新設據點的台資金融業，也是台資金融業中率先採出張所模式開展業務的銀行。

彰銀表示，出張所是日本獨有的據點模式，經營業務範圍與分行相同，但在營運及人力配置上更具彈性，彰銀以大阪出張所作為擴張日本市場的第一步，未來將視經濟發展以出張所方式設立新據點。

凌忠嫄致詞表示，彰銀一直以來看好日本經濟發展潛力，關西地區為日本第二大經濟圈，經濟產值約占全日本16%，亦為日本製造業及重工業重鎮，對外貿易發達，加上台商在大阪關西地區投資比重高，在大阪設立據點可將東京分行服務台商經驗傳承至大阪出張所，提供當地台商更優質服務。大阪出張所自上月開業以來，即接獲許多客戶詢問赴關西地區投資事宜，讓彰銀對拓展當地業務深具信心。

彰銀表示，對焦台積電在日設廠效應，大阪已被列入繼熊本後未來三廠可能設廠點之一，預期加速帶動台灣上下游產業赴日投資熱潮。彰銀主管表示，國人想赴日投資，除了觀察半導體產業外，日本的國防重工業也是深具發展前景的產業。

大阪出張所代表彰銀跨出東京的第一步，在東東京、西大阪的雙據點規劃下，將逐步與日本區域性銀行結盟。彰銀大阪出張所位於大阪最熱鬧且交通便利的梅田車站Grand Front Osaka共構大樓，是大阪市內指標建築，歡迎客戶前往開戶，往來交流。

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