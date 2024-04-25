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卸任經長後動向曝光！傳吳東亮「兩原因」延攬 王美花將任台新金控獨董

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
經濟部長王美花將出任台新金控獨立董事。本報資料照片
經濟部長王美花將出任台新金控獨立董事。本報資料照片

經濟部王美花的「新工作」曝光。據了解，台新金董事長吳東亮已延攬經濟部長王美花出任台新金控的獨立董事，這也是繼現任獨董林義夫之後，第二位經濟部長出任台新金的獨董，台新金將在下周四召開董事會完成獨董名單審議程序。

加上即將出任獨董的王美花，台新金從2007年以來，已有三位卸任的經濟部長，出任台新金的獨立董事，其中，最早的是前中信創投董事長王志剛，他在2007年出任台新金兼台新銀的獨董，之後是曾任我國駐WTO大使的林義夫，這次則因為林義夫卡到金管會要求金控獨立董事任期不能超過9年的「天條」，因此使得台新金另覓人選，於是再度相中經濟部長王美花。

據側面了解，吳東亮出任工商協進會理事長以來，和王美花有多次近距離接觸的機會，也使這次延攬王美花出任台新金獨董的過程非常順利；據知情人士指出，吳東亮之所以特別喜歡延攬卸任經長出任台新金獨董，也是因為他發現這些有經長背景的獨董，的確對產業界的觀察比起一般財務、會計界出身的人士更為深入，因此十多年來，台新金的董事會陣容中，一定有經長背景的獨董。

再加上王美花本身是女性，在連金融業董事會都要求「兩性平權」的當下，王美花出任獨董，對於公司治理也有加分效果，這些因素都使王美花確定入列本屆改選台新金的獨董人選。

台新金控 吳東亮 王美花 經濟部 金管會

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