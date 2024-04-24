新青安、公教優貸推動 國銀房貸餘額暴增

金管會昨（23）日公布3月底整體國銀房貸餘額10兆1,687億元，光是3月即大增820億元，是今年單月最大量，累計第1季狂增1,818億元，是去年同期增加量的五倍，顯示房市相當熱絡。

官員指出，國內景氣回溫、股市表現佳，加上新青安房貸催出首購族買氣、及公教人員築巢優利貸熱潮，為近期房市交易熱度升溫的關鍵主因。

統計顯示，國銀房貸1月單月增加762億元、2月因過年天數減少僅增加236億元，3月又爆量增820億元，餘額10兆1,687億元，年增8.58%，是21個月最大增幅，市場又轉熱，顯示新青安房貸熱潮未減。累計第1季共新增1,818億元，是去年同期僅增加362億元的五倍。

國銀房貸餘額概況

高力國際業主代表服務董事黃舒衛分析，受政策拉抬的不只可申貸新青安的成屋市場，連預售市場都有低首付、產品規劃、比價的三重優勢拉抬，二手房牽動一手房，短期市場氣氛偏熱。

就算3月央行升息半碼，但新青安房貸利率仍維持低檔，加上持續交屋，等於一手屋和二手屋都狂灌，以目前市場價漲氣氛帶動的買氣，第2季起的房貸量能有機會續創新高。

反觀象徵建商推案信心指標的建築融資，3月底餘額為3兆6,601億元，年增率卻連七月下滑，一口氣降到4.03%的逾六年低點。金管會官員認為，主要是政府健全房市措施、加上通膨和建材價格走揚，均使建商推案保守。

另中央銀行昨日公布，五大銀行今年第1季新增房貸為2,382.2億元，創下歷年同期新高紀錄，並較去年第1季暴增68.2%。央行經研處副處長曹體仁表示，「價量因素都有」，以代表中古屋行情的信義房價指數而言，大台北地區房價仍持續上漲，房價指數月增率自去年10月開始，近半年以來均為正數，顯示房價漲勢未歇。

央行昨天公布，五大銀行3月新承做房貸為892.8億元，為兩個月高點，月增335.3億元；此外，3月新承作房貸利率為2.086%，為七個月新高，月增0.09個百分點。

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