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獨家／新光金董事會討論與台新「金金併」？發言人：不便透露

經濟日報／ 記者陳佩嘉戴玉翔／台北即時報導

新光金（2888）及新壽董座23日遭金管會減薪50%及30%，不過此時卻傳出新光金將於26日召開董事會，討論與台新金（2887）合併案。據了解，此案是由新光金董事吳東明及洪士琪聯名提案，已列入26日董事會的討論事項最後一案，內容是表達希望續行討論2022年5月提出的合併研究小組，並且以台新金為優先合併對象。

針新光金將於23日召開董事會，外傳副董事長吳東明、董事洪士琪將再次提出「金金併」的議案，新光金控發言人林宜靜表示，23日是每個月的例行董事會，討論議題不便透露。

消息來源指出，這封開會通知信是18日寄出，兩位董事並不是第一次提出成立合併研究小組，早在2022年就提出來，當時是台新金若以0.584股換新光金1股，依據的是當時股價，若依照23日收盤價計算，以台新金17.7元及新光金8.37元計算，恐怕換股比例只有0.472。

對此，新光金另一派大股東認為，過去國內金控、金融業合併，皆是以淨值為合併參考依據，新光金目前股價遠低於淨值，用股價為參考值進行換股比例，對新光金股東並不公平。

由於吳東明與洪士琪皆為新柏公司派駐在新光金的董事，新柏則是新勝100%持有的公司，而新勝背後的負責人，則是台新金董事長吳東亮的夫人彭雪芬。而在新光金RBC連二期未達到200%，公司急於增資之際，由吳東亮派再提出合併，引起市場高度關注。

另一派股東認為，此時正值新光增資時期，如果股東們為了支持公司而去現金增資給新光金控、並且再轉增資給新光人壽，屆時台新金再以不合理的換股比例，讓新光金併入台新金，對參與增資的股東相當不公平。

台新金 增資 新光金控

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