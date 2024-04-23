國票金再掀「茶壺風暴」獨董打球公司買單 蔡紹中提告陳惟龍

國票金控（2889）日前在董事會上通過股東提案，在今年股東會議案增列對獨立董事陳惟龍提起訴訟案，根據股東提案內容，股東對於陳惟龍霸凌經理人、專業性，甚至核銷私人球敘費用等情事無法苟同，有損公司利益，請求損害賠償。

根據公開資訊，股東提案中，列出三點理由：

一、陳獨董多次於會議折辱霸凌經理人，於公司併購、投資及增資等案，以不實及非專業言論損害公司商譽、阻礙公司發展；甚藉他人不當核銷私人球敘，損害公司利益。

二、陳獨董為調查董事陳冠如（其與陳冠舟分別兼任愛之味、劍湖山世界董事，陳獨董亦兼任該公司獨董，具實質利害關係）人事案，欠缺正當性及必要性無故行使監察權、自委任律師團強行審問經理人及工讀生，侵害公司同仁隱私，受任律師竟涉犯罪遭起訴，陳獨董仍要求公司核銷高額律師費，已違忠實及善良管理人注意義務，並有損公司利益。

三、陳獨董顯不具專業及獨立性，請公司依法對陳獨董提起訴訟，賠償公司損失。

而這份股東提案董事會通過後，陳惟龍上周五也曾透過重訊「自清」。陳惟龍指出，提案人諾威斯公司（代表人蔡紹中）為國票金第一大股東，持股8.05％，加上同一關係人「人旺公司」持股1.93％，合計9.98％，並以人旺公司名義當選2席董事，是金融控股公司法第四條規定之「大股東」，並在2023年5月31日合組成現在的經營團隊。

陳惟龍認為，人旺集團是現在國票金控經營團隊重要成員之一，如有重要事項，本可依循在「董事會」中提案討論決議推動，始為正辦。人旺集團卻捨此正軌，扭曲事實，藉端興訟提案狀告獨立董事，「當家鬧事」破壞公司團結，也嚴重損害公司治理制度。

他也強調，當初「連任」獨立董事的「資格條件」，是經過國票金董事會全體董事無異議審查通過，如今卻反目以股東提案方式，質疑專業性及獨立性，有損害公司利益，其前後立場矛盾。

陳惟龍說，自己是依照董事依據證券交易法第14條之2規定行使對相關業務之「獨立調查權」，相關必要費用(含委任律師費用)由公司負擔之。且調查程序之進行，均以相關業務為限，只訪談至案關之「經理人」，即受到公司技術性的阻礙，並未及於「工讀生」，也不涉及個人隱私之問題，提案人卻惡意扭曲。

對此，國票金回應，股東提案若在5月31日上的股東會上通過，根據公司法第212條規定，公司必須在30日內對當事人陳惟龍提告。

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