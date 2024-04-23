康和捐舊衣99箱助伊甸 獲熱烈響應

康和證券（6016）連續第三年發起「康和舊衣趣，齊讓愛延續」活動，號召全台灣16家分公司與子公司康和期貨、康和保代、康和投顧等一起響應捐舊衣活動，短短幾天，獲致熱烈響應。

這次康和動員各部門與分、子公司同仁47位擔任志工，總共募集到99箱共4,702件衣物，所有舊衣全數捐給伊甸社會福利基金會，落實ESG，協助弱勢家庭。

康和證券董事長鄭大宇表示，捐舊衣助弱勢，不僅是綠的循環，更是愛心與善的循環。舊衣回收可以將衣物的價值發揮到最大，實現舊衣的再穿著或再生循環利用。根據歐洲研究顯示，每件再利用的高中品質衣物可減少重新生產時3公斤二氧化碳排放量，也可節省水的需求使用。

伊甸基金會自2000年開始辦理舊衣回收專案，除轉贈予國內、外有需要的弱勢家庭外，同時聘用身心障礙朋友提升其工作技能，將二手衣物整理分類包裝等，透過愛伊屋義賣區，將義賣所得作為服務經費，支持弱勢與幫助更多身心障礙者及其家庭。而品質較差的舊衣則賣給下游收舊衣廠商，再去挑選可以做抹布、床墊的內墊，或整批賣給舊衣廠商，作為社福公益收入來源。

康和證券在公益面向遍及各族群照護關懷，如連續六年的1919單車環台公益勸募、捐贈食物箱救助偏鄉弱勢家庭、捐贈醫療巡迴車守護偏鄉健康、贊助稻江青棒隊讓棒球扎根校園、支持職棒賽事、捐舊衣予伊甸、捐贈銘傳大學獎助學金、愛心捐血等，並經常號召同仁參與公益，以公益活動帶領員工，一起加入公益活動之列，用行動實踐企業社會責任的社會回饋。

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