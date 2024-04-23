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康和捐舊衣99箱助伊甸 啟動善循環

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券總經理邱榮澄(左二)、行政總監執行副總康景泰(右二)代表捐贈舊衣予伊甸基金會，伊甸基金會舊衣回收專案組賴朝乾專員(左一)致贈感謝狀與伊甸基金會馮彩蓮處長(右一)合影。(康和證券/提供)
康和證券總經理邱榮澄(左二)、行政總監執行副總康景泰(右二)代表捐贈舊衣予伊甸基金會，伊甸基金會舊衣回收專案組賴朝乾專員(左一)致贈感謝狀與伊甸基金會馮彩蓮處長(右一)合影。(康和證券/提供)

康和證券（6016）連續第3年發起「康和舊衣趣，齊讓愛延續」活動，號召全台灣16家分公司與子公司康和期貨、康和保代、康和投顧等一起響應捐舊衣活動，短短幾天，獲致熱烈響應。這次動員各部門與分、子公司同仁47位擔任志工，總共募集到99箱共4,702件衣物，所有舊衣全數捐給伊甸社會福利基金會，落實ESG，協助弱勢家庭

康和證券董事長鄭大宇表示，捐舊衣助弱勢，不僅是綠的循環，更是愛心與善的循環。舊衣回收可以將衣物的價值發揮到最大，實現舊衣的再穿著或再生循環利用。根據歐洲研究顯示，每件再利用的高/中品質衣物可減少重新生產時3公斤二氧化碳排放量，也可節省水的需求使用。

伊甸基金會表示，乾淨、無污漬、不起毛球的舊衣才能夠幫助弱勢家庭或義賣出去，除了減少衝動消費外，「讓舊愛變新歡，延長衣服的壽命」就是永續時尚與循環經濟的訴求。養成愛惜、保養衣物的習慣，可讓衣物被循環使用更久，方能支持循環永續，也更能幫助弱勢家庭。

另一方面，伊甸基金會自2000年開始辦理舊衣回收專案，除轉贈予國內、外有需要的弱勢家庭外，同時聘用身心障礙朋友提升其工作技能，將二手衣物整理分類包裝等，透過愛伊屋義賣區，將義賣所得作為服務經費，支持弱勢與幫助更多身心障礙者及其家庭。而品質較差的舊衣則賣給下游收舊衣廠商，再去挑選可以做抹布、床墊的內墊，或整批賣給舊衣廠商，作為社福公益收入來源。

康和證券在公益面向遍及各族群照護關懷，如：連續6年之1919單車環台公益勸募、捐贈食物箱救助偏鄉弱勢家庭、捐贈醫療巡迴車守護偏鄉健康、贊助稻江青棒隊讓棒球扎根校園、支持職棒賽事、捐舊衣予伊甸、捐贈銘傳大學獎助學金、愛心捐血等，並經常號召同仁參與公益，以公益活動帶領員工，一起加入公益活動之列，用行動實踐企業社會責任的社會回饋。

公益活動 弱勢家庭 義賣

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