國發會開跨部會會議 金管會：3關鍵促保險業投資公建

國發會下周一（29日）將邀財部、金管會與內政部討論建立供需媒合平台，鼓勵地方政府做公建證券化（Reits），以引導保險資金投資公建。金管會主委黃天牧說，並非保險業不願投資，重點是否有足夠案源且報酬率可符合保險業期待，他個人對此會議「樂觀其成」。

4月初財委會要求國發會邀財部、金管會與內政部組專案小組，在兩個月內研議透過增加促參紅利，鼓勵保險資金投資公建。國發會29日則正式召開跨部會會議。

保險局長施瓊華說，金管會能做的法規鬆綁「門都開了」就等案源，看看其他部會是否有案源可以給保險業投資。

黃天牧坦言，引保險資金投資公建有三大關鍵，一、投資標的的年期、收益率需要跟保單匹配，二、是否有足夠誘因？金管會已提高保險業投資公建的控制比例、也降低風險係數，三、公建提供的報酬率是否可符合保險業期待。

財政部長莊翠雲坦言，財部也希望保險資金能夠進入公建，也了解公建年期和收益率需要跟保單相符，因此財部修正「促參法」做了三件事，一、擴大公建範圍，二、每年財部辦招商大會釋出案源，如今年7月就辦招商。

三、針對自償性不足公建，可允許保險資金先進來興建與營運，之後可由政府出錢買，讓公建有穩定資金收入以符合保險資金穩定且高流動性的要求。

金管會與財政部赴財委會針對《保險法》與《娛樂稅法》做討論，立委希望保險資金可降低國外投資、讓更多資金回流台灣投資公建，立委羅明才等委員更研擬將保險業國外投資上限，從45%砍到25%，引壽險業跳腳。

據金管會估算，一旦將國外投資額度上限降到25%，將有9.26兆元資金會移回國內。黃天牧說，保險資金需要符合保單年期和收益率，外流有必要原因，若移回台灣沒有收益，如何保障保戶權益？恐會影響保戶權益。

金管會立場是希望維持現狀，但也同樣可以讓資金挹注產業發展。他說，2016年他擔任副主委期間，在某次非正式的行政院會，就曾提議因航空站可收飛機進場費，也算是有現金流量，航廈是否可用證券化方式，讓壽險業投資。

黃天牧說，並非保險業不願投資公建，但有些工程不願用證券化方式，多用編預算、或是自行發債籌資，這問題可能短期難解，他還是呼籲政府可以多開一些案源供保險業投資。

目前如綠能、風力發電等，保險業都有做一些投資，保險業可自行去預估風力發電的電費收入，這部分也算是有現金流量。

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