台韓貨幣「死亡交叉」縮減 實質匯率指數差距降至1.8

國際清算銀行（BIS）公布最新統計顯示，3月新台幣實質有效匯率指數為98.5，連兩降並為七個月新低，並超前韓元實質匯率指數96.7、維持匯率指數「死亡交叉」格局，不利出口競爭力；不過，台、韓間的實質匯率指數差距已進一步縮減至1.8，為四個月最小。

央行統計顯示，今年3月，新台幣匯率單月貶值4.13角，貶幅為1.29%；今年第1季，新台幣匯率累計重貶1.255元，貶幅高達3.92%；新台幣匯率走勢疲軟，促使匯率指數連兩月溜滑梯。

匯銀主管分析，美國近期公布最新的通膨、經濟與就業等數據均展現韌性，市場憂心美國聯準會降息時程將延後，降息幅度可能縮減；影響所及，美元走勢持堅、美債殖利率也居高不下；因此，除外資持續撤出外，國內投信與壽險業者為加碼美債而持續出走海外，導致新台幣匯率更顯弱勢。

BIS資料指出，今年3月底美元實質匯率指數為108.4，寫四個月高點，日圓實質匯率指數70.9，較前一個月的70.8「谷底翻揚」。

另外，人民幣與星元走勢背道而馳；其中，人民幣實質匯率指數91.7、為兩個月低點，星元實質匯率指數攀上115.5、創1994年1月統計以來的歷史新高紀錄。

央行指出，名目有效匯率指數是指，新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，簡稱NEER；NEER上升表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值；反之，則表示貶值。

至於實質有效匯率指數（REER），則是進一步納入各國物價變動因素，REER上升表示台灣出口價格競爭力減弱；反之，則表示增強。

央行官員曾數度強調，新台幣匯率的升貶是雙面刃，例如貶值有利於出口商，但不利進口商；升值則有利於進口商，不利出口商；央行制訂匯率政策是以總體經濟為考量，無法迎合所有不同部門的需求。

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