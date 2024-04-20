台幣爆量貶破32.5關 終場收32.512元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣兌美元示意圖。 聯合報系資料庫
新台幣兌美元示意圖。 聯合報系資料庫

中東衝突升溫，加上台積電法說行情失靈，國內股匯市慘遭血洗。熱錢昨（19）日奔逃17億美元，台股盤中崩跌逾千點，新台幣匯率盤中暴跌2.1角、最低挫至32.586元；匯價跌深，反吸引出口商進場拋匯，中央銀行也拋出近9億美元阻貶，終場貶值1.36角，收在32.512元，為近八年新低。

匯銀主管指出，熱錢昨天匯出潮如海嘯般猛烈，出口商也趁著新台幣匯率跌深時進場拋匯，為避免新台幣匯率貶速過快，央行一天豪擲近9億美元抑制貶勢，匯市交投熱絡，一日爆出34.065億美元巨量，創歷史第九大紀錄。

昨日主要貨幣對美元升貶幅
昨日主要貨幣對美元升貶幅

展望後市，匯銀主管說，受到地緣政治風險升溫影響，預料新台幣匯率近期仍將維持偏弱格局，估計短期將維持32.2~32.8元區間波動。

中東緊張情勢令市場避險情緒急速升溫，央行統計顯示，美元指數昨天上漲0.24%，非美貨幣全數倒地，其中又以台灣主要貿易對手國貨幣韓元，單日貶幅0.67%最弱勢，新台幣匯率下挫0.42%，僅次於韓元。

相較於星元貶幅0.17%，日圓與人民幣匯率貶幅分別為0.08%和0.02%，表現最抗跌。

匯銀主管表示，新台幣匯率昨天在熱錢腳底抹油、大舉落跑下，收盤價終於貶破32.5元，為央行總裁楊金龍任內最低價。

以色列發射飛彈攻擊伊朗，中東戰事頻拉警報，屋漏偏逢連夜雨，台積電前一天法說會上「三個下修」，令外資大失所望、瘋狂拋售台股，促使台股盤中一度崩跌1,009點，終場跌774點收19,527點，改寫台股單日最大跌點；外資大砍台股857億元，創史上第二大賣超紀錄。

匯銀主管指出，若中東情勢未能緩解，不排除接下來幾天熱錢將持續出走，導致新台幣匯率繼續「溜滑梯」。

匯銀主管分析，新台幣匯率結束連兩升後、昨天盤中一度貶值逾2角，出口商眼見價格不錯、蜂擁進場賣美元，但不敵外資瘋狂匯出量，因此央行昨天也加入出口商拋匯陣容，緩和新台幣匯率貶勢。

台幣匯率 台股 新台幣

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