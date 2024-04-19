兆豐證券與刑事局簽訂合作意向書 強化公私協作反詐騙

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
警政署長黃明昭(左)與兆豐證券董事長陳佩君(右)互贈合作紀念獎牌，宣示協力打擊金融詐騙。圖／廠商提供
警政署長黃明昭(左)與兆豐證券董事長陳佩君(右)互贈合作紀念獎牌，宣示協力打擊金融詐騙。圖／廠商提供

兆豐證券與內政部警政署刑事警察局18日簽署反詐騙合作意向書，宣示決心打擊金融犯罪，守護投資人資產，為國內首家簽訂反詐騙合作意向書的證券業者。

兆豐證券董事長陳佩君強調，作為第一線的金融服務機構，對於投資人權益的保障責無旁貸，更肩負維護金融秩序的社會責任，兆豐證券全力響應警政署推動反詐的政策，這次與警政署刑事局簽訂反詐騙合作意向書，展現兆豐證券阻詐的決心，透過公私協作反詐騙，一定可以強化打詐的力道。

陳佩君致詞時，特別提及警政署積極布建分齡分眾方式的多元化宣導管道，警政署165全民防騙網的宣導資料也不斷更新，投資人可以善加利用。

警政署長黃明昭致詞時指出，近年來詐騙趨勢，投資詐欺案件仍不斷高發，詐騙如同病毒持續變種擴散，打擊後仍會以新型態出現，感謝兆豐證券加入反詐騙行動，為打詐政策注入新的動力。

刑事局長周幼偉則表示，未來將透過「情資分享」、「異常通報」及「資源互助」等方向與兆豐證券共同加強對金融詐騙犯罪的監控及打擊。

面對金融詐騙手法層出不窮，已嚴重侵害投資人的生活保障，防堵詐騙亟需企業力量一同投入。

有鑑於此，兆豐證券對內持續健全營運韌性，通過ISO27001資訊安全國際認證，對外則透過多元化管道加強金融教育，一方面在公司網站建置「防詐騙宣導專區」，以及在自媒體平台分享投資知識及防詐資訊。

另一方面，也將業務活動、公益活動與防詐宣導相互結合，並且持續走入校園舉辦金融教育講座，以強化不同年齡層投資人的識詐能力及風險意識，期能降低投資人受騙的機率。

兆豐證券貫徹兆豐金融集團企業永續發展的願景和策略方向，未來將持續善盡社會責任，持續為降低國內金融詐騙共同努力，也為投資人的資產把關，提供專業、友善、安全的金融服務。

兆豐金 詐騙

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