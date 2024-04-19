參與出價併京城銀？ 永豐金、元大金重訊澄清

老化總是從身體開始，視力變差，牙齒開始動搖，膝蓋老是隱隱作痛，隨著年紀增長，這些老人症頭越來越多，健保給付卻越來越嚴格，我有必要特別為身體某個特別容易故障的「零件」去買保險嗎？

2024-04-19 12:56