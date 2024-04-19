參與出價併京城銀？ 永豐金、元大金重訊澄清
媒體報導京城銀行招親洽詢買家，傳出永豐金、元大金參與出價；京城銀今天表示，有關報載傳聞，目前董事會並無任何決議；元大金也透過重訊說明純屬媒體臆測，絕非事實，任何併購行動，依規定辦理；永豐金表示，不予評論。
外傳京城銀對外招親尋找買家，先前傳出中信金欲爭取，聘金至少新台幣500億元，中信金昨天表示，針對市場個案傳聞，一概不予評論。今天再傳永豐金、元大金參與出價。
京城銀、永豐金與元大金今天透過重訊說明。京城銀表示，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關報載傳聞，公司董事會並無任何決議。
永豐金說明，有關外界傳聞，永豐金不予評論。
元大金表示，報導內容純屬媒體臆測，絕非事實，公司任何併購行動，都將依照主管機關法規辦理及公告。
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