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京城銀...小而美銀行 吸引買家目光

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

京城銀（2809）是小而美、不一樣的銀行，2023年獲利大幅成長並創歷史新高，除了重返員工績效最佳銀行寶座，京城銀今年起大幅翻轉股利政策，拉高配發率，成為標準的高息概念股，財務與資產品質均亮眼。

從嚴提列呆帳與投資預期損失的作風，使得京城銀的淨值被形容為不摻水、相當紮實，長期以來股東權益報酬率（ROE）都在雙位數以上，獲利能力與在南部區域深耕的通路與客群價值，加以帳上未分配盈餘超過200億元，以及坐擁不少自有資產，使得京城銀含金量高，吸引金控目光。

京城銀2023年稅後純益達62.07億元，累計每股稅後純益（EPS）為5.59元，獲利年增率1.8倍，日前董事會決議每股配發現金股息3元，股利配發率拉高到約53%，雙創歷來最高水準，也吸引訴求高股息的指數股票型基金（ETF）青睞。

京城銀 股利 高股息

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