人民幣存款 十年半新低

人民幣「雙率雙降」、投資魅力盡失，國內法人與散戶持續減持、轉投其他高利貨幣懷抱。中央銀行昨（17）日公布，3月國銀人民幣存款餘額跌至人民幣1,292.3億元，為近十年半新低，單月減少人民幣18.78億元。

央行外匯局副局長洪櫻芬昨天指出，3月底外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為人民幣1,016.2億元，月減人民幣8.8億元，法人與個人戶同步減少，且個人戶拋售比法人戶更顯著。

至於國際金融業務分行（OBU），3月底人民幣存款為人民幣276億元，月減人民幣9.91億元，主要是有法人客戶將人民幣存款轉成美元或澳幣持有；另外，也有法人客戶把人民幣存款匯出，用以支付貨款。

對於近期國內投資人紛紛琵琶別抱，轉投美元或澳幣存款，洪櫻芬推測，和人民幣的利率、匯率走勢有很大關係，因散戶存外幣主要是為了投資，人民幣不僅利率低、近年來匯率更是每況愈下，而美元「雙率雙漲」，澳幣近期的雙率表現也不錯，相較之下，被視為投資價值偏低的人民幣自然變得「爹不疼、娘不愛」。

不過，若有投資人仍想續抱人民幣，央行也提供目前市面上，各天期最優的定存專案。截至昨日為止，1個月期人民幣最優定存為永豐銀行的5.7%，3個月期為陽信銀行的1.9%、6個月期則是渣打銀行的2.2%，1年期為陽信銀行的2.2%。

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