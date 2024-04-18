外銀：金價上看2,500美元

中東情勢緊張，金價飆漲，星展進一步偏多看。星展銀行（台灣）昨（17）日舉辦2024年第2季投資展望記者會，財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉看好「現在環境對黃金投資相對有利」，上修黃金未來12個月目標價至每盎司2,500美元。瑞銀上周已預期，金價年底將可望觸及每盎司2,500美元，認為國際央行對黃金買盤將可望持續。

星展銀行（台灣）原預期未來12個月，金價落在每盎司2,250美元，但近期中東緊張情勢再起，星展調高對金價預期，未來12個月看將漲至2,500美元，並鼓勵投資人納入投資組合，認為黃金仍是良好的避險工具，金價可望延續多頭表現。

陳昱嘉解釋，黃金共有兩大利多，第一，地緣政治風險與美國總統大選為市場增添不確定性，第二，降息與弱勢美元預期。

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