國泰世華去年阻詐共12.8億元 持續精進行員攔詐知能

政府全力防範詐騙，金融業者也跟進，國泰世華銀行指出，2023年共成功阻詐1802件、總金額達新台幣12.8億元，臨櫃攔阻成效居同業之冠，並持續開班精進行員攔詐知能。

國泰世華銀行今天發布新聞稿指出，2023年首辦「識詐阻詐研習班」，安排全國分行代表參與培訓，以強化識詐靈敏度以及應變能力，去年全年阻詐1802件、總金額達新台幣12.8億元，今年持續增開班次，培訓目標人數預估超過200名。

國泰世華表示，積極落實公平待客及響應政府政策，除了推行各項金融友善服務措施，亦協助客戶強化防詐風險意識，2023年透過後台集中監測、前線系統提醒及行員臨櫃關懷等多重防護機制。

國泰世華指出，識詐阻詐研習班課程內容，包含異常交易樣態解析、詐團常見話術破解、角色情境演練等，今年更將「信用卡詐騙手法解析」納入課程範疇，盼識詐、阻詐思維與職能持續向下扎根。

國泰世華銀率先於今年1月加入由金管會推動的「約定轉入帳號灰名單通報平台」，成為首波先導銀行。以約定轉入帳號在所有銀行被約定的次數及帳戶警示或衍生狀況作為認識客戶流程（KYC）參考值，解決過往跨行間資訊不透明的痛點。

國泰世華表示，以促進財務健康為永續經營要務，推動公平待客共識，強化橫向溝通與防堵韌性，落實企業社會責任。

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