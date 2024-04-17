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核二廠出水口驚見男浮屍 垃圾袋套頭、綁住雙腳死因可疑

動作要快！2024國泰客戶子女獎學金報名進入倒數

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
詳細報名資訊，可上網搜尋「國泰青年節」https://www.cathay-young.com.tw。圖/國泰金控提供
詳細報名資訊，可上網搜尋「國泰青年節」https://www.cathay-young.com.tw。圖/國泰金控提供

秉持「大樹成長、公益深耕」目標，國泰金控（2882）已連續48年辦理「國泰青年節」系列活動 ，期待回饋客戶並為社會帶來正面積極力量。2024年的系列活動包含客戶子女獎學金以及高中暨大專3x3籃球賽，即日起皆已開放報名。客戶子女獎學金報名期限至4月23日，熱血席捲高中、大專的「3x3籃球賽」則會開放報名至額滿為止。

客戶子女獎學金採網路申請，凡是國泰人壽及國泰世華銀行客戶子女，若符合資格且通過審核確認，即可獲得精美紀念品，還能參加獎學金抽籤活動。大專組獎學金得主每人新台幣5,000元、高中組每人新台幣3,000元，每年均吸引逾6萬名學子申請 。

國泰青年節的「高中暨大專籃球3x3籃球賽」深受歡迎，不僅培養年輕學子良好運動習慣，更加強團隊合作的精神。活動將於5月11日起在全台各地舉辦4場初賽，並於6月8日在新北市板橋區進行總決賽，共計高達數10萬元的獎金，等著籃球好手同場較勁，歡迎全台熱愛籃球的青年學子組隊挑戰，名額有限，先搶先贏。

青年節活動3x3籃球賽，高額獎金等你來挑戰。圖/國泰金控提供
青年節活動3x3籃球賽，高額獎金等你來挑戰。圖/國泰金控提供

國泰人壽 獎學金

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