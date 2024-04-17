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新台幣午盤升0.2分 暫收32.488元

中央社／ 台北17日電

台北外匯市場新台幣美元今天中午暫收32.488元，升0.2分，成交金額5.88億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.45元，早盤最高32.45元、最低32.525元。

外匯 新台幣 美元

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