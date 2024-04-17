金管會主委黃天牧任期倒數...親曝1個遺憾、2個未完成政策
金管會主委黃天牧未獲續任，任期倒數最後一個月，他今天赴財委會揭露一個遺憾、兩個未完成政策目標，遺憾是有媒體用子虛烏有汙衊金管會，兩個未完成政策目標，包括了9月底要完成虛擬資產專法，及社會關心的 BNPL（先買後付）都要再凝聚共識。
他也提及他最關心資本市場發展，最後一個月會盡量維持資本市場發展，完整移交給新主委。
黃天牧從2020年五月擔任金管會主委至今，已經長達三年11個月，是任期最長的主委。
今天財委會上，藍綠營立委都肯定黃天牧任內政策，立委吳秉叡讚許黃天牧任內是有為有守、在財委會都是很理性回答問題並務實處理問題，給予黃天牧高度肯定「黃天牧未獲續任，是國家重大損失」。
立委賴士葆也說，大家知道你是好官，沒有繼續做是國家損失。
立委郭國文也說，他在財委會是第五年跟黃天牧任期重疊比例高，他個人對黃天牧施政風格是「行穩漸進」，認為黃天牧不只守成，面對事實變化也會給予介入，卸任是因為任期而非個別事件。
郭國文問黃天牧對新主委期許？是否有未完成政策目標？黃天牧說，昨已和新主委彭金隆通話，未來上任前有機會交換意見，至於未完成政策目標，如9月底前要完成虛擬資產專法，其次是社會關注的 BNPL 都需要再凝聚共識。
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