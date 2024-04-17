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鮑爾說利率不變 史指收黑、道瓊漲63點中止六連跌

國內市場資金緊俏 債券商：防流動性緊俏風險

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

3月國內爆發ETF之亂，一度造成市場利率大幅彈升，僅管ETF之亂落幕，市場資金仍未回到過去的超寬鬆環境；對此，資深債券商主管分析，受到近期外資源源不絕匯出影響，國內市場資金依舊緊俏，隨著時序進入第2季，5月又適逢繳稅季，金融機構應慎防流動性緊俏危機。

為壓抑通膨預期，中央銀行3月21日意外升息半碼（0.125個百分點），儘管央行總裁楊金龍會後聲明提到「如果6月美國、歐洲等國降息，台灣沒動，也等於台灣緊縮」，暗示央行6月利率按兵不動可能性高。

但隨著中東戰事一觸即發、國際油價蠢動，外界憂心，美國因通膨升溫而延後降息，台灣又有電價調漲這巨大變數，市場始終憂心，央行接下來仍有升息的可能性。

券商主管舉例說，對央行利率走勢十分敏感的5年期IRS（利率交換），昨（16）日大幅上漲至1.9%，隱含台灣央行未來將持續升息的預期，且幅度還不只半碼。而央行升息，對金融市場同樣具有緊縮效果，若外資持續出走，不排除國內市場資金將更加緊俏。

券商主管說，雖然IRS確實可能有「過度反應」的問題，但「數據會說話」，中東戰事讓國內外金融市場全都「人心惶惶」，美國聯準會將降息的樂觀情緒被潑了冷水、股市多頭派對也暫畫下休止符，因此，熱錢何時回心轉意、重返台灣，成為讓國內市場資金由緊轉鬆的關鍵。

升息 央行 美國聯準會

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