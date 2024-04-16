永續金融先行者成員出招 中信銀擬定全球綠色貸款準則

為永續金融先行者聯盟成員中信金控（2891）出招。旗下子公司中信銀行遵循「責任銀行原則」（Principles for Responsible Banking, PRB），結合金融本業及永續目標，發展接軌國際標準的全球轉型融資框架，其中針對氣候解決方案，對照包含貸款市場協會（Loan Market Association, LMA）等國際貸款協會公告之《綠色授信原則》，本（4）月擬定中國信託銀行「全球綠色貸款準則」，未來臺灣、美國、日本、香港、中國大陸、新加坡、越南等海外分支機構將依循此準則，以科學評估指標提供企業客戶永續轉型所需資金。

根據經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development, OECD）2023年報告，為實現《巴黎協定》及2050淨零碳排目標，必須透過轉型金融的發展始能成功；聯合國氣候變化綱要公約第28屆締約方大會（UNFCCC COP 28）更呼籲全球轉型脫離化石燃料、投入氣候調適、開發低碳技術，金融業者勢必扮演更關鍵的角色。

中信銀行呼應聯合國精神，發展及制定接軌國際標準的全球轉型融資框架，除了擬定「全球綠色貸款準則」之外，今（2024）年底前亦將針對永續績效連結貸款、永續經濟活動貸款及轉型貸款，逐一制定符合國際標準的科學基礎評估指標，協助企業客戶脫碳轉型，攜手邁向2050淨零排放目標。

中信銀行參考貸款市場協會（Loan Market Association, LMA）、聯貸銀行團及貸款交易協會（Loan Syndications and Trading Association, LSTA）、亞太地區貸款市場協會（Asia Pacific Loan Market Association, APLMA）等國際貸款協會公告之《綠色授信原則》，擬定「全球綠色貸款準則」，經安侯建業聯合會計師事務所確信，中信銀行將從資金用途、資金流向和外加效益評估案件是否符合綠色貸款，具體載明資金投入後產生之額外減量、效能提升或再生能源發電量、能源節約量、溫室氣體排放減少量、水資源節約量等其他環境效益，建立完整的貸前評估流程及貸後管理機制，掌握企業客戶綠色資金用途及投入成效。

至於目前已經符合及接軌永續發展目標的企業，中信銀行則可透過永續貸款或永續績效連結貸款給予融資企業貸款利率優惠及補貼。然企業永續轉型並非一蹴可幾，鋼鐵、石化產業面對低碳技術的轉型壓力，或中小企業在全球供應鏈所需要的轉型支持皆不相同，現行融資架構不足以滿足各產業轉型之資金需求。因此中信銀行參考金融監督管理委員會公布《永續經濟活動認定參考指引》以及歐盟公布《歐盟永續分類標準》（EU Taxonomy Regulation），導入各產業之技術篩選標準，另一方面，中信銀行積極評估導入國際數位化碳管理平臺及工具，採用科學基礎及數位科技，衡量及動態管理企業永續轉型路徑。

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