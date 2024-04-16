超高齡社會將至 台新銀推1,680元申購預開型信託

台灣將在2025年邁入超高齡社會，面對銀髮海嘯來襲，台新銀行推出金額、天期能夠彈性調整的「預開型信託」，開辦費僅需新臺幣1,680元，開立後能夠隨時存入資金，也能自訂信託期間、給付金額與頻率，大幅減輕理財的壓力，讓儲蓄防老更便利。

台新銀行表示，老後醫療照護是銀髮族重要的生活開銷，高齡的社會結構及社會風險(例如詐騙、通貨膨脹)，讓未來社會面臨「孤老」以及「金融剝削」的風險。想要活得老也活得好，台新銀行建議，民眾趁年輕時累積老後的金融資本，若預先規劃醫療、養老、和生活資金，即便靠自己的力量，也可以避免上述的情形發生。因此台新銀行推出「預開型信託」，透過高自由度的信託期間、高彈性地選擇投資標的、低門檻、低開辦費等兩高兩低的優勢，將理財的選擇權還給消費者，也讓存下老後資本的過程更輕鬆。

台新銀行「預開型信託」無承作門檻，資金可隨時存入，開辦費僅需新臺幣1,680元，是小資、青年族群都能入手的選擇。此外，信託財產種類豐富，可交付的資金幣別包含新臺幣及美元，可交付的財產包含現金及保險金。投資標的可選擇國內外基金、ETF、債券，資金給付也相當彈性，委託人可設定將每年的投資收益做為自己的生活費，或做為支付居住的養老機構費用。

甚至可以設定信任的親友或由第三方律師擔任信託監察人，一旦要動用大筆資金時，便需經信託監察人同意，避免資金被有心人士詐騙，不僅是儲蓄的保障，也是資產傳承的好選擇。此外，台新信用卡的消費款項，也可綁定信託支付，民眾可使用數位化服務，申請E化對帳單，或透過網路銀行與手機 APP 等數位平台，隨時查閱信託資產，掌控最新信託財產訊息。

台新銀行信託團隊有著豐富的實戰經驗及專業的知識領航，全臺培養超過200位信託業務專員，提供民眾在地信託服務，台新秉持「認真、專業、懂您」的核心精神，榮獲工商時報第三屆「Trust Award」多元信託創新獎，「最佳服務型態信託獎金質獎」肯定，連續二年榮獲財訊財富管理大獎「創新信託服務」殊榮肯定，致力成為民眾的信託好夥伴。

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