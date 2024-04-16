本土保險與國際不同 彭金隆看IFRS17 認為是參酌不是強制接軌

2026年保險業將同時實施國際財報告準則IFRS17以及新一代清償能力制度，這對保險業是件大事。相較於現任的金管會主委黃天牧，新任的主委彭金龍看待IFRS17的思維有顯著的不同，他認為不應該一味要全體壽險業者都去接軌，該制度的意義應該要用「參酌」眼光來看待，因為本土和國際保險業者的營運環境都有顯著的不同。

彭金隆曾經在去年6月，以「保險制度在地優化的重要性」為題發表文章，論述他的觀點。他在文中主張，新資本制度既然是參酌ICS不是接軌ICS，重點就不會是要與國際一致，而是要能解決台灣市場獨特的監理難題，所以資本監理除要兼顧目標性更要考慮長遠可行性，因此「因地制宜」與「在地優化」是很重要的關鍵。

他指出，2026年保險業將同時實施國際財報告準則IFRS17以及新一代清償能力制度，因為二者同時實施，又都涉及重要國際組織所發布準則的採用，因此外界習慣都以「接軌」國際標準，說明這兩項重大的制度變革，但他反問：真的都是「接軌」嗎？

彭金隆分析，IFRS是規範財務報表表達的國際標準，目的是讓企業財報在國際上具有一致的可比較性，若把IFRS想像是一列跨越國際的火車，火車要在各國暢行奔馳，鐵軌軌制必然要一致， 因此IFRS是具有一定強制性的國際標準，即使在國內可以變窄軌，但一旦出了國境還是要與國際對接，所以IFRS用「接軌」是很傳神的。

各國政府如何監理本國保險業，屬於國家治權的範疇，國際間沒有接軌一致的必然與必要性。國際保險監理官協會（IAIS）是各國認同理念並自願加入的柔性國際組織，所發布的監理原則、標準或指引，除非各國自行納入監理法規，對於會員國並不具法律上的強制力。

彭金隆表示，保險資本標準（ICS）是IAIS針對國際活躍保險集團（IAIG）提出的資本監理架構，會員國必須訂為法定資本要求（Prescribed Capital Requirement）才有法律拘束。雖說如此，因為IAIS匯集全球頂尖的監理與實務專家，做出的決議具有前瞻性與權威性，各國雖然沒有像IFRS一樣的「接軌」義務，如果沒有適用困難或特殊考量，實務上普遍都會「參酌」辦理。

他強調，加入IAIS不會失去保險監理的自主權，美國也是IAIS會員，卻還是捨ICS選擇走自己RBC的路。因此他認為，我國新資本制度似乎不適合用「接軌」ICS稱呼，更精準地說，新資本標準是「參酌」ICS制定的「優化制度」。「接軌」與「參酌」最大的差異是，前者可「酌」的空間很小，後者則有更大擇優而酌的彈性，各國可以參酌ICS的方法論，建置適合自己國情的優化資本監理制度，而不是追求如IFRS一樣的國際一致性。

例如金管會過去發布有關IFRS 17施行的新聞稿用詞，就是以國際「接軌」日加三年，為我國保險業IFRS 17「接軌」日。至於我國保險業新一代清償能力制度， 2020新聞稿以及2021年保險法143-3條修法說明，是用「參酌」IAIS發布之ICS訂定，非使用「接軌」ICS。細究其中細節，二者還是有差異的。

彭金隆認為，ICS是針對跨國保險集團設計的風險資本標準，在計提標準與風險類型上，當然都比現行RBC周延與嚴格很多，外界預期新制實施時，需要增提資本缺口可能非常可觀，加上近兩年防疫險、升息與匯率劇烈波動等多重利空夾擊，籌資能力明顯弱化，因此業界對新制要有在地化調整的訴求日益迫切。台灣壽險市場過去資產快速成長的同時，資本強度與韌性卻沒有同步，未來持續改善經營結構強化資本是永續經營必要的承諾與責任，ICS的價值並不在於追求刻日求成，而是為壽險資本適足提供長遠正確的努力方向，目前已實施ICS的韓國也是採循序漸進策略。

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