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月配債券 ETF 新兵報到 性價比這樣挑

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
美國3月CPI數字超預期，嚇跌美股。圖／聯合報系資料照
美國3月CPI數字超預期，嚇跌美股。圖／聯合報系資料照

美國3月CPI數字超預期，不只嚇跌美股，也驚動美國10年期公債殖利率彈升超過4.5%，放眼今年以來債市關鍵數字，10年期公債殖利率彈升了66個基本點，美國公債指數下跌了2.4%，美國投資級債指數下跌1.6%，反觀美國非投等債指數逆勢上漲了1.2%。凱基投信表示，美國降息列車發車時間一延再延，債券選擇建議回歸性價比，減少利率風險的衝擊。

債券ETF的性價比，可以從票息率與波動度兩方面觀察。從近5年比較各債種的資料顯示，凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 (00945B)追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數，以6.3%的票息率，與新興非投資等級債並列第一，領先歐洲非投資等級債的4.6%、美國公債的2.7%；而從代表風險性的波動度來看，00945B追蹤指數6.6%，遠低於歐洲非投資等級債的9.1%、新興非投資等級債的10.7%，僅略高於美國公債的5.8%。

凱基美國非投等債(00945B)預定基金經理人鄭翰紘表示，當承擔一分風險可以獲得的票息越高，意味著性價比越高，從票息率/波動度比可以看出，00945B追蹤指數不僅較美國公債更具投資效益，也比歐洲非投等債、新興非投等債具投資吸引力。

鄭翰紘指出，00945B追蹤指數之所以能在維持低波動度的條件下，仍可以維持相當具吸引力的票息，主因鎖定非投等債中較高信評債券作挑選，既可提供相較公債與投資級債更高的票息與殖利率，排除CCC低評級債券的機制設計，更有效控管信用風險；布局存續期間短的短天期債，也有助強化利率風險控管；加上美國經濟穩，鎖定純美國企業發行的債券，除了同樣有助降低違約風險，全球55.3%非投資等級債由美國企業發行的情況下，美國企業發行的非投等債更容易吸引市場資金關注。

因應債市走向與投資人打造現金流的需求，凱基投信推出全台首檔月配息美國非投等債ETF，00945B追蹤的指數，平均信評B+，殖利率7.21%，存續期間平均2.25年(註3)，僅挑選固定票息利率大於等於4%的債券，且單一發行人占整體權重不超過2%(註4)。4月12日~4月18日期間開放募集，每單位發行價新台幣15元，投資人不妨可以將其納入布局台股ETF外的另一個投資選擇。

00945B追蹤指數的票息率/波動度比相對其他債種更具競爭力。資料來源：Bloomberg, J.P. Morgan。註：00945B追蹤指數為彭博美國企業非投資等級1~5年債券指數、歐洲非投資等級債、美國公債使用彭博債券指數，新興非投資等級債使用摩根債券指數。波動度資料使用近5年月報酬標準差。資料日期：2024/4/9。
00945B追蹤指數的票息率/波動度比相對其他債種更具競爭力。資料來源：Bloomberg, J.P. Morgan。註：00945B追蹤指數為彭博美國企業非投資等級1~5年債券指數、歐洲非投資等級債、美國公債使用彭博債券指數，新興非投資等級債使用摩根債券指數。波動度資料使用近5年月報酬標準差。資料日期：2024/4/9。

美國公債

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