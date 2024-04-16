股匯雙殺 新台幣早盤摜破32.5元關卡改寫近8年新低
地緣政治風險升溫，推動市場避險情緒，美股領跌之下，台灣股匯市今天殺聲隆隆，台股暴跌逾400點，新台幣匯率也重摔，摜破32.5元重要心理關卡，最低貶至32.51元、大跌1.3角，創近8年最低紀錄。
儘管美國經濟數據強勁，市場憂心中東地區衝突加劇，美股主要指數收低，道瓊工業指數下挫248點，那斯達克大跌290點。
台股今天開盤急墜，台積電跌破800元大關，加權股價指數狂殺逾400點。
新台幣匯率同步下殺，一早以32.39元開出後，匯價直線走跌、闖過32.4元，貶勢未能踩煞車，接力貶破32.5元重要關卡，最低觸及32.51元、狂跌1.3角，寫下近8年盤中最低價位，如今32.5元重要關卡失守，央行是否會加大調節力道值得關注。
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