快訊

直播／第三波內閣名單公布！崇越董座郭智輝任經長 學者黃彥男取代唐鳳

女星楊麗菁保時捷遭恐嚇噴紅漆 警逮2人...竟是前男友花錢教唆

不是只有牡蠣能壯陽！中醫推薦吃10種食物加速血液循環、提高神經興奮度！

新台幣開盤貶1.2分 為32.39元

中央社／ 台北16日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以32.39元開盤，貶1.2分。

新台幣兌美元開盤交易區間為32.39元至32.45元。

外匯 新台幣 美元匯率

延伸閱讀

00940將公布50檔成分股！ 女子始終不認同「抬轎論」：真被抬起機會恐沒渲染來得多

瀕臨貶破152…外匯官員加大警告力道 硬把日圓從34年低點拉回

日：不擇手段打擊外匯投機

一家製藥公司的市值超越全國GDP！丹麥製藥巨頭諾和諾德 怎以百歲高齡飆30％的高速成長？

相關新聞

五大發卡行3月刷出2344.9億 高額回饋促發卡量大躍進

國銀信用卡業務3月最新統計今日公布，而據最新統計顯示，3月五大發卡行合計單月簽帳金額2344.9億元，比起2月的2237...

中東情勢緊張 股匯雙殺

伊朗對以色列發動攻擊導致中東地緣政治風險升溫，台北股匯市昨天雙雙下挫，台股大跌二八六點，大盤指數跌破二萬○五百點關卡，收...

亞洲不含日本股票基金 迎來資金淨流入

美國核心通膨超過市場預期，降低投資人對今年降息的預期，美債殖利率來到年初至今高點，股市表現與資金情緒相對保守。回顧全球股...

投資級與新興市場債券基金 續迎資金淨流入

美國核心通膨較市場預期為高，影響市場對降息前景預期，不過歐洲央行最新貨幣政策按兵不動，美國公債殖利率走升，牽動債市表現與...

證交所赴星引資 打AI牌

臺灣證券交易所昨（15）日宣布，將率鴻海等七家上市公司赴新加坡引資，以最熱門的人工智慧（AI）為主題，凸顯台灣上市公司在...

集保赴日交流 成果豐

集保結算所為借鏡日本資本市場發展經驗，董事長林丙輝率相關部門主管，11日至13日拜訪日本集保公司（JASDEC）、日本I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。