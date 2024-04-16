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元大銀行「數位in元團 帶你遊日本」抽萬元日本旅遊刷卡金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行「數位in元團 帶你遊日本」活動，抽萬元日本旅遊刷卡金。（元大銀行/提供）
元大銀行「數位in元團 帶你遊日本」活動，抽萬元日本旅遊刷卡金。（元大銀行/提供）

隨著時序入春，又到了櫻花展現魅力的季節，許多人想觀賞滿開櫻花的心聲，元大聽到了！根據觀光署統計，2023年度國人赴日本旅遊高達423萬人次，為國人出國的第一首選，看準這波熱潮，元大銀行舉辦「數位in元團 帶你遊日本」活動，自今(2024)年4月1日至6月30日止，準備萬元日本旅遊刷金卡、回饋金、換匯優惠、旅日刷卡優惠等豐富的活動，就是要讓你遊日本之餘，還能享有滿滿回饋。

元大銀行推出新戶限定活動，不僅人人可以拿到價值新臺幣500元回饋，還有機會讓元大送你萬元日本旅遊刷卡金。只要在活動期間內，成功申辦鑽金數位帳戶之新戶，綁定指定行動支付（icash Pay、iPASS MONEY、全支付、全盈+PAY、台灣PAY及悠遊付）且完成任一筆直扣消費或儲值交易，即可獲得價值新臺幣500元回饋金，加碼再抽萬元日本旅遊刷卡金。

已經是元大銀行的客戶一樣也有機會能把旅遊金帶回家！隨著日圓持續貶值，不少人想趁著這波甜甜價先換起來，不論未來想旅遊、投資、留學通通用得上，元大銀行也祭出換匯讓分活動讓大家多吃幾碗日式拉麵，線上換美元讓3分、換日圓讓0.04分，更好康的是活動期間內，不限元大銀行新、舊戶，成功完成線上換匯任一筆日圓或美元，即有機會抽中萬元日本旅遊刷卡金。

赴日的元大卡友也有福了，眾多旅日刷卡優惠，喜愛購物至日本GU刷卡消費享最高15%優惠、至日本BicCamera刷卡消費享最高17%優惠等眾多好康回饋；打算投資理財，日本股市近期已創下歷史新高，讓不少投資人趨之若鶩，不過若想參與卻又害怕高風險的話，不妨試試看特選產業龍頭基金，涵蓋台灣、全球及日本龍頭企業，還有線上定期定額享終身免手續費優惠，不僅投資幣別多樣化，包括新台幣、美元、日圓；還有百元投資、日日扣等多元工具，如此彈性的投資模式深受投資人喜愛。

就算沒時間去日本，使用元大銀行帳戶連結台灣Pay、icash Pay、全支付等行動支付，輕鬆綁定享回饋。綁定台灣Pay至老四川吃鍋、至河濱公園租Funbike通通享20%回饋；綁定icash Pay至指定通路（7-ELEVEN實體門市/餐飲/網購/生活）、康是美門市消費享10%回饋，不僅如此，到統一精工加油以及夢時代消費也能享回饋；綁定全支付，指定消費筆筆享2%回饋，還有眾多行動支付優惠享不完。

元大銀行表示，數位金融已成當今生活中不可或缺的一部分，不論是消費、轉帳、掌握即時交易狀況等，這次「數位in元團 帶你遊日本」活動將國人喜愛的日本旅遊刷卡金作為活動贈品，期盼客戶能體驗數位金融的便捷性，在節省時間的同時也能提高財務靈活性，此外，元大銀行也積極擴展行動支付應用場景，客戶只要「嗶」一聲，即可輕鬆付款享回饋！更多活動詳情可至元大銀行官網或掃描圖片中的QR Code連結查詢。

元大銀行「數位in元團 帶你遊日本」 限時優惠活動總整理。（元大銀行/提供）
元大銀行「數位in元團 帶你遊日本」 限時優惠活動總整理。（元大銀行/提供）

元大 刷卡

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