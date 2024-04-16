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憂中東衝突美股收低 法人：台股面臨月線保衛戰

中央社／ 台北16日電

美股主要指數收低，道瓊工業指數下挫248.13點，那斯達克大跌290.07點。法人表示，台股可能連帶受到影響，指數將面臨20277點月線保衛戰。

投資人擔憂中東地區衝突，美股15日收低，道瓊工業指數下跌248.13點或0.65%，收37735.11點。標準普爾指數下挫61.59點或1.20%，收5061.82點。那斯達克指數重挫290.07點或1.79%，收15885.02點。費城半導體指數挫跌65.95點或1.39%，收4679.10點。

法人表示，台股指數處於歷史高檔區，位階高，同時面臨國際戰爭，回檔壓力大。大盤15日下跌286.8點，收在20449.77點，失守5日線20700點和10日線20524點，今天恐進一步面臨月線20277點保衛戰。

國內外產業訊息方面，高爾夫球桿頭廠明安決議發行新股對價取得明揚100%股權，明揚普通股每1股換發明安新發行普通股0.54股，暫定9月30日為股份轉換基準日。

考量亞洲鋼市仍處調整期，為穩定市場信心，中鋼5月包括熱軋、冷軋、電鍍鋅、熱浸鋅、電磁鋼捲等產品都以平盤開出，同時擴大多元配套措施，確保客戶出口接單競爭力。

受惠車用市場穩定需求，以及產品組合優化，毅嘉科技第1季稅前淨利約新台幣1.07億元，年增144%，創10年同期新高，看好2024年營運逐季增溫，全年營收獲利有機會續攀高峰。

晶圓代工廠力積電第1季虧損縮小，每股虧損0.11元。花蓮地震估計影響第2季出貨5%至8%，預期第2季毛利率將較第1季持平或更佳。

台股指數 晶圓代工廠

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