亞洲不含日本股票基金 迎來資金淨流入

美國核心通膨超過市場預期，降低投資人對今年降息的預期，美債殖利率來到年初至今高點，股市表現與資金情緒相對保守。回顧全球股票型基金資金流向，過去一周僅亞洲不含日本股票基金迎來資金淨流入，其餘地區股票基金市場單周則多呈淨流出狀態。

安聯投信表示，包括較預期為高的通膨數據、部分開始揭露的企業財報以及地緣政治情勢升溫對股市帶來衝擊，包括市場情緒指標美國10年期公債殖利率以及VIX指數皆在過去一周內走高。觀察全球主要股市，包括美股四大指數、道瓊歐洲600指數與MSCI各式新興市場指數過去一周內多收黑；亞股部分則是漲跌互見，包括台股與日股為表現較佳者，中港股則普遍走跌。

安聯投信表示，近期通膨數據超過預期，降低了市場原先對降息的樂觀期待，「stickier inflation」成為近期常被提到的詞彙。進一步來看，可發現通膨數據主要來自服務業通膨與季節性因素，而此狀況也顯示了美國的經濟韌性十足。

安聯投信表示，2024年已開發市場央行貨幣政策將有所分歧。雖聯準會有望於2024年調降基準利率，但因經濟與通膨降速低於預期，降息時間或會落在年中之後。在歐洲部分，通膨有所降溫且經濟數據低迷，歐洲央行為避免過度緊縮造成經濟硬著陸，2024年轉為降息機率高。來到日本，央行三月進行了2007年來的首次升息且取消了對日股ETF和REITS的購買，但稱仍將維持寬鬆的貨幣環境。

展望2024年股市，安聯投信表示，經濟軟著陸仍是基本情境，且隨著央行有望逐漸開起降息循環，長期來說股票後市仍有望維持震盪走升趨勢。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，在權值股的帶動下，台股近期表現強勁，不過資金排擠效應也影響部分股票表現，短線內漲跌互見；此外，隨著指數近期來到高點而波動加大，仍會有逢低買盤出現，顯示在良性的類股輪漲格局以及市場對後市看好下，台股仍相對有撐。

從產業面來看，安聯投信表示，半導體整體狀況持續好轉，其中先進製程動能又較成熟製程為佳，AI族群先前受先進封裝CoWoS產能不足影響GPU的狀況目前已有改善，有助挹注AI伺服器產業第三季營收表現；車用電子族群目前仍面臨庫存調整逆風，預計上半年可調整完成；矽智財與客製化晶片今年遇到短線獲利了結的賣壓，但長線基本面未改變，雲端大廠持續投入自研晶片、成長能見度仍佳。

安聯投信表示，整體來看，包括AI帶動結構性的成長動能、半導體循環復甦明顯以及利率環境有望偏寬鬆等利多，皆有望持續支撐台股長線的多頭格局，相關受惠的供應鏈也有望持續有所表現。

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