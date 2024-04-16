聽新聞
test
0:00 / 0:00

國銀聯貸熱Q1金額倍增 規模衝176億美元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
銀行示意圖。 圖／聯合報系資料照片
銀行示意圖。 圖／聯合報系資料照片

據LSEG（倫敦交易所集團）最新統計，2024年首季整體國銀聯貸成交件數61件、聯貸額達176億美元，年翻近倍，更已達2023年全年的28%，已逾四分之一強，銀行圈指出，全球數位轉型風潮延續，相關供應鏈資金需求轉熱，仍樂觀看2024年全年聯貸商機。

大型行庫主管指出，預期今年包括5G、人工智慧（AI）及高速運算（HPC）等相關應用需求維持熱絡，加以環保減碳、供電及守護民眾健康也已是政府重點施政方針，看好相關產業景氣，資金需求也可望轉熱。

近五年國銀聯貸業務概況 圖／經濟日報提供
近五年國銀聯貸業務概況 圖／經濟日報提供

銀行圈指出，目前聯貸市場仍以借新還舊、營運周轉金為主流，2024年主要資金需求產業包括電子業、面板業、租賃業、以都更危老為主的不動產業、屬政府重大工程為主的營造業、鋼鐵業、再生能源、循環經濟與通路業等。

據LSEG統計，整體國銀2024年首季聯貸案共61件、176億美元，較去年同期僅41件、90億美元，各年增48%及96%，更已達2023年全年621億美元聯貸總額的28%，資金需求動能明顯復甦。

今年首季聯貸圈最大的簽約案，就屬文曄（3036）暨茂宣600億元台幣聯貸案，友達400億元聯貸案，其他如借新還舊的鴻騰8億美元聯貸，及世平興業7.6億美元聯貸案，都推升了聯貸市場量能，也讓首季聯貸市場排名出現大洗牌。

若以額度管理行（Bookrunner）來看，第一銀行聯貸額23.84億美元，以不到0.6億美元之差，氣走兆豐銀拿下「首季聯貸王」，主因拿下了文曄暨茂宣及友達逾百億元聯貸。兆豐銀則以23.26億美元緊追其後，兩家市占率都落在14%左右。

北富銀則以聯貸額21.04億美元擠入第三大，市占率衝到12.8%，一舉打破聯貸市場長年前五大都是公股行庫稱霸的天下，關鍵主因是也參與了文曄暨茂宣聯貸案，並簽約了鴻騰、世平興業的借新還舊聯貸案。

聯貸常勝軍的臺銀則落到第四大，首季聯貸額僅19.64億美元，第五大是合庫17.06億美元，市占率各12%和10%。

國銀承做聯貸件數愈多、金額愈高，有助提高利息和手續費收入，進而推升獲利，又以額度管理行（Bookrunner）角色最重要，有權分配其他銀行的參貸金額，並拿到最多手續費，共同主辦行（MLA）的聯貸額度、收益則僅次於管理行。

市占率 額度

延伸閱讀

國銀首季聯貸176億美元年翻倍 行庫獨佔局面被打破了

健忘6旬婦打呼聲「從二樓傳到一樓」 醫示警1病症作祟：耳聾風險恐倍增

文曄GDR訂價折價4.8%

腸病毒增溫！台中就診倍增 醫：嚴防「重症大魔王」

相關新聞

中東情勢緊張 股匯雙殺

伊朗對以色列發動攻擊導致中東地緣政治風險升溫，台北股匯市昨天雙雙下挫，台股大跌二八六點，大盤指數跌破二萬○五百點關卡，收...

國銀聯貸熱Q1金額倍增 規模衝176億美元

據LSEG（倫敦交易所集團）最新統計，2024年首季整體國銀聯貸成交件數61件、聯貸額達176億美元，年翻近倍，更已達2...

五大發卡行3月刷出2344.9億 高額回饋促發卡量大躍進

國銀信用卡業務3月最新統計今日公布，而據最新統計顯示，3月五大發卡行合計單月簽帳金額2344.9億元，比起2月的2237...

證交所赴星引資 打AI牌

臺灣證券交易所昨（15）日宣布，將率鴻海等七家上市公司赴新加坡引資，以最熱門的人工智慧（AI）為主題，凸顯台灣上市公司在...

集保赴日交流 成果豐

集保結算所為借鏡日本資本市場發展經驗，董事長林丙輝率相關部門主管，11日至13日拜訪日本集保公司（JASDEC）、日本I...

智慧經營／新光投信董事長劉坤錫 沉澱思維 打破舊框架

去年台股全年漲幅26.8%，而新光臺灣半導體30 ETF全年含息報酬率達55.2％，在所有台股ETF中績效排行位列第六。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。