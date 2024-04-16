文曄案效應 管理行排名 一銀當老大
今年首季國內聯貸市場「額度管理行」排名前五大依序為一銀、兆豐、北富銀、臺銀、合庫。較去年第4季全面大洗牌，主因是目前市場最大案的文曄600億聯貸案所影響，但公股銀主管表示，由於聯貸案件籌組準備時間約半年，會有時間差，因此業界重視的是整年的排名。而前幾大公股銀均強攻綠色金融相關聯貸案。
LSEG（倫敦交易所集團）今年首季最新統計顯示，聯貸管理行第六至十名，依序為土銀、華銀、台新、彰銀（2801）、星展銀行。至於「統籌主辦銀行」最新排名，第一至第十名依序為華銀、兆豐、一銀、土銀、北富銀、合庫、台新、臺銀、永豐、中信。
通常一起聯貸案只會有一家、最多兩家管理銀行，公股銀主管指出，管理行通常就是實質的統籌主辦銀行。長年聯貸冠軍臺銀因為國營銀行身分無法出任文曄600億聯貸案管理行，而退居第四。一銀則因出任文曄聯貸案的管理行而奪冠。星展銀受惠於出任另一家管理行而進榜前十。
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