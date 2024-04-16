中東情勢緊張 股匯雙殺

伊朗對以色列發動攻擊導致中東地緣政治風險升溫，台北股匯市昨天雙雙下挫，台股大跌二八六點，大盤指數跌破二萬○五百點關卡，收二萬○四四九點；台幣兌美元匯價也貶值八點五分，來到卅二點三七八元，匯價連三天走貶並創近五個半月以來新低。外匯交易員指出，在聯準會降息時程延後推升美元走強之下，近期內台幣貶值壓力大，不排除下探卅二點五元。

匯銀人士指出，由於台幣匯率貶值，儘管日圓兌美元匯價來到近卅四年來新低點，但日圓兌台幣匯率卻未再創新低。另外，由於伊以衝突爆發、俄烏情勢惡化，都使地緣政治風險再升高，帶動美元的避險需求買盤，而近來美國通膨再升溫以及美債殖利率飆漲，也推動美元走強，加上包括日圓、韓元等主要亞幣競貶格局形成，這些因素都使台幣匯率續貶可能性大增。

不只台幣，其他亞洲貨幣昨天均隨美元走強應聲走貶。央行統計，除了人民幣匯率微幅貶值百分之○點○二，台幣匯率貶值百分之○點二八、日圓則在日前貶破一五三兌一美元的新低價位之後，昨再續貶百分之○點四三，韓元則重貶百分之○點六二，也是主要亞幣中貶值幅度最重。

台股昨開低走低，終場收在最低點二萬○四四九點，三大法人包括外資賣超二六七億、自營商賣超九十八億，投信則反向買超廿七億，合計賣超三三八億元，包括電子、重電族群、AI概念股等高價股昨天股價均拉回修正，且失守五日線約二萬○七百點和十日線約二萬○五二四點。

台股昨大跌，也與台積電開低走低密切相關。台積電占台股指數權重逾三成，甚至因此使台指期有位列「窄基指數」的疑慮。對於台股昨天表現，業者指出，外資賣超主要集中在台積電，昨天開盤即跳空下跌十四元至八○四元價位，儘管盤中一度拉高至八一○元之上，最後仍收低在八○六元，跌幅百分之一點四七。

證交所昨天也舉行記者會，點名產業發展集中「是優勢也是風險」，未來將從增加產業鏈連結、引導多元產業發展、強化國內外引資效能、優化投資人關係等四大面向來協助新興經濟產業茁壯，來孕育台灣的「護國群山」。

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