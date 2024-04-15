國銀首季聯貸176億美元年翻倍 行庫獨佔局面被打破了

據LSEG（倫敦交易所集團）最新統計，2024年首季整體國銀聯貸成交件數61件、聯貸額達176億美元，年翻近倍，更已達2023年全年的28%，已逾1/4強，銀行圈指出，全球數位轉型風潮延續，相關供應鏈資金需求轉熱，仍樂觀看2024年全年聯貸商機。

大型行庫主管指出，預期今年包括5G、人工智慧（AI）及高速運算（HPC）等相關應用需求維持熱絡，加以環保減碳、供電及守護民眾健康也已是政府重點施政方針，看好相關產業景氣、資金需求也可望轉熱。

銀行圈指出，目前聯貸市場仍以借新還舊、營運周轉金為主流，2024年主要資金需求產業包括電子業、面板業、租賃業、以都更危老的不動產業、屬政府重大工程為主的營造業、鋼鐵業、再生能源、循環經濟與通路業等。

據LSEG統計，整體國銀2024年首季聯貸案共61件、176億美元，較去年同期僅41件、90億美元，各年增48%及96%，更已達2023年全年621億元聯貸總額的28%，資金需求動能明顯復甦。

今年首季聯貸圈最大的簽約案，就屬文曄（3036）暨茂宣600億元台幣聯貸案，友達（2409）400億元聯貸案，其他如借新還舊的鴻騰8億美元聯貸、及世平興業7.6億美元聯貸案，都推升了聯貸市場量能，也讓首季聯貸市場排名出現大洗牌。

若以額度管理行（Bookrunner）來看，第一銀行聯貸額23.84億美元，以不到0.6億美元之差，氣走兆豐銀拿下「首季聯貸王」，主因拿下了文曄暨茂宣、及友達逾百億元聯貸。兆豐銀則以23.26億美元緊追其後，兩家市占率都落在14%左右。

北富銀則以聯貸額21.04億美元擠入第三大，市占率衝到12.8%，一舉打破聯貸市場長年前五大都是公股行庫稱霸的天下，關鍵主因是也參與了文曄暨茂宣聯貸案，並簽約了鴻騰、世平興業的借新還舊聯貸案。

聯貸常勝軍的台銀則落到第四大，首季聯貸額僅19.64億美元，第五大是合庫17.06億美元，市占率各12%和10%。

國銀承做聯貸件數愈多、金額愈高，有助提高利息收益和手續費收入、進而推升獲利，又以額度管理行（Bookrunner）角色最重要，有權分配其他銀行的參貸金額，並拿到最多的手續費，共同主辦行（MLA）的聯貸額度、收益則僅次管理行。

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