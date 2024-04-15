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新台幣貶8.5分 收32.378元

中央社／ 台北15日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.378元，貶8.5分，成交金額9.91億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.3元，最高32.3元、最低32.39元。

外匯 新台幣

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