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精誠子公司預計下半年第三方支付業務上線營運

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

精誠集團15日宣布子公司「精誠金融科技」已完成第三方支付系統的開發與測試，並於日前取得第三方支付能量登錄資格，目前將接續進行與信託、收單等合作銀行進行簽約與串接，預計下半年第三方支付業務即可上線營運。

精誠金融科技總經理黃華勇表示，數位金流業務是精誠金融科技的重要布局，在第三方支付服務啟動後，代表精誠金融科技的數位金流三支箭正式到位。數位金流三支箭的第一支箭是數位型序號遊戲點數卡，提供客戶於線上遊戲或虛擬產品進行點數交換、轉贈與轉售的服務；第二支箭是自行開發的電子發票加值平台系統，可協助企業串接POS系統，並提供一站式turnkey服務。在第三方支付服務展開後，數位金流業務占營收的比例可望逐年成長，預估在三年後數位金流三大產品線將可占精誠金融科技約50%的營收。

精誠金融科技擁有自己的技術團隊與銷售建置銀行收單系統的能力，進入第三方支付市場，代表精誠金融科技將延伸原本的線下服務到線上，從刷卡機、電子發票到線上代收付，可提供企業完整的數位金流服務，進一步加深與客戶的連結。

基於多年累積的數位支付產品開發與維運經驗，精誠金融科技除了自行營運包含數位型遊戲序號點數卡、電子發票平台加值服務以及第三方支付等線上金流支付產品外，也可依照客戶需求提供第三方支付系統的建置導入服務。

精誠金融科技成立於2000年，目前員工約 170 人，其中技術團隊占6成，掌握刷卡機相關技術，客戶包括近 20 家金融機構及百貨超商加油站等通路，擁有自主研發能力，也提供各種金融科技系統客製化開發服務。

第三方支付 精誠 金融科技

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