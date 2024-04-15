新台幣午盤貶6.6分 暫收32.359元
台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.359元，貶6.6分，成交金額5.03億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.30元，早盤最高32.30元、最低32.386元。
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