臺銀首個碳中和案件 完成「零碳信用卡」
臺灣銀行為落實環境永續並宣示減碳決心，除逐步降低信用卡產品碳足跡外，並於今年3月間透過已購買之碳權進行抵換，完成信用卡碳中和，取得PAS 2060碳中和驗證，為該行第一個碳中和案件。
臺灣銀行於2022年首獲BSI英國標準協會信用卡碳足跡數據認證，取得ISO 14067產品碳足跡證書。同年12月再取得行政院環境保護署「產品碳足跡標籤」及「產品碳足跡減量標籤」的雙重認證，透過碳足跡標籤提升消費者辨識度，引領消費者支持參與綠色消費。
臺灣銀行於3月完成信用卡碳中和，為該行第一個碳中和案件，該行表示，未來會更加強致力於減碳工作，除採用可回收的材質減少廢氣排放，並透過推廣持卡人改用電子帳單及授權自動扣繳等方式，來減降產品使用階段的碳排量，以實際作為響應政府「綠色金融行動方案3.0」及環境部的溫室氣體減量政策，為永續金融善盡企業社會責任。
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