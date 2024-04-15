地緣風險升溫 股匯齊跌新台幣再探逾5個月新低
中東緊張局勢加劇，市場避險情緒升溫，美元指數一度衝破106關卡，台灣今天上演股匯齊跌，台股跌逾200點，新台幣兌美元盤中再探逾5個月低點，早盤最低觸及32.365元、貶值7.2分。
伊朗直接襲擊以色列促使中東緊張局勢急速惡化，美股12日挫跌，美元指數升破106，非美貨幣貶值壓力沉重。
金融市場瀰漫不確定性，台股盤中下跌逾200點，最低20523.26點；台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.30元開盤，匯價旋即下挫，最低觸及32.365點，改寫盤中逾5個月新低。
匯銀人士指出，美國聯準會可能延後降息時程，加上地緣政治風險升溫，均鞏固美元強勢格局，近期新台幣貶值速度頗快，接下來不排除測向32.5元價位。
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