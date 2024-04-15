新台幣開盤貶0.7分 為32.30元

俄烏戰爭2022年2月在無預警下開打，很少人預料得到俄羅斯竟然真的動手，在黃小玉等大宗穀物、天然氣、原油等都沒有提前準備下，西方國家國內民生大受衝擊，以美國為首的國家，聯手對俄羅斯展開一連串制裁，試圖瓦解俄羅斯經濟。迄今並沒有重傷俄羅斯，但引發「去美元化（de-dollarization）」的發展，全球支付系統走向區域化及零碎化。

2024-04-15 07:01