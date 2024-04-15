創業之星選秀 快來報名／彰銀金援新創 服務多元

彰化銀行（2801）積極扶植新創及微型企業，與財政部共同推動「中小企業千億振興專案貸款」，融資方案中有高達80%是微型及新創產業，同時配合經濟部推動「疫後振興專案貸款」及「低碳智慧納管貸款」，協助其企業客戶取得低利資金，與中小企業及新創業者共同奠定永續經營的根基。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體的力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多的資源協助。「創業之星選秀大賽」已成國內新創業相當重視的賽事，2023年公司組及學生組共177隊參賽。

今年賽事由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、鴻海科技集團、臺灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。

彰銀力挺新創，融資方面，積極推動及開辦各項創業貸款專案，包括經濟部、財政部、文化部、勞動部，以及桃園市、基隆市及高雄市等地方政府的創業貸款專案，如「青年創業及啟動金貸款」、「微型創業鳳凰貸款」及推動「財政部中小企業千億振興貸款」等，協助新創企業取得資金，並輔導符合資格的企業取得各部會主管機關提供的利息補貼。

此外，彰銀為協助資本規模較小的企業取得融資以拓展其營運規模，推出自有「微型企業小額貸款專案」，針對資本額較小的企業推出優惠融資專案。提供企業協助方面，在官方網站建立微型企業融資專區，提供多元化金融服務，供企業主得隨時瀏覽及取得金融服務與相關優惠方案。

彰銀也與財團法人中小企業聯合輔導基金會合作，提供企業財務結構健檢、諮詢及輔導，2023年共協助77家中小企業進行財務診斷及雲端健檢，亦舉辦座談會，今年議題為「送黑兔迎青龍2024新挑戰、新商機」，以提升中小企業及微型企業競爭力為主軸，掌握2024國際情勢等關鍵議題。

未來彰銀將透過協助新創及微型企業建立健全的財務制度，以及加強運用金融科技、大數據分析等技術，為企業提供更為智慧化、創新且全方位金融服務，打造中小企業便利且專業的融資管道，支應產業升級與轉型創新資金所需。

本屆「創業之星選秀大賽」即日起至5月15日（星期三）23:59受理報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/2024/innovation/index.html。

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圖／經濟日報提供

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