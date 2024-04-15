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退休準備 兩類保單當靠山

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
面對退休年齡愈來愈接近，該怎麼提前做好準備？圖／聯合報系資料照片
面對退休年齡愈來愈接近，該怎麼提前做好準備？圖／聯合報系資料照片

面對退休年齡愈來愈接近，該怎麼提前做好準備？壽險業者建議，透過保單強化退休後的醫療以及退休金，近期多家壽險業者針對退休族推出新保單，包括失智症相關保單以及具有高倍數壽險保障的利率美元終身壽險，以提早暖身準備好進入退休生活。

失智症病程發展愈到後期，愈需要人照護，初期還能治理，但中期開始生活就需要協助照顧，種類最多為退化型失智症，當家人罹患失智症，對這個家庭的照護壓力以及金錢花費大增，更需要透過保險分擔風險。

壽險推出退休相關保單 圖／經濟日報提供
壽險推出退休相關保單 圖／經濟日報提供

凱基人壽近期推出「凱基人壽基智人生健康保險」，訴求未來不幸罹患失智症，可能發生的治療與照護費用相關風險照護，提供兩種繳費年期，10年期與20年期，投保金額落在新台幣1萬到5萬之間，假設40歲男性投保保單，保險金額2萬，繳費20年，表定年繳保費逾4萬元。

假設該男性在77歲診斷確定符合認知功能障礙，可以先申請2萬保險金額的12倍一次給付保險金，約24萬元，後續持續生存期間，每年可領到投保2萬元的18倍「認知功能分期保險金」，每年約領取36萬元，最高給付16年、總計約可拿576萬元。

凱基人壽指出，被保險人診斷符合保單條款規定的認知功能障礙，並且在免責期間屆滿時仍然生存者，可以豁免保險費，可領到「認知功能一次保險金」主要訴求，第一保單年度可以領到應已繳保險費的1.02倍一次保險金，第二保單年度增加為12倍，以給付一次為限。

「認知功能分期保險金」則是第二保單年度起每年給付，最高給付16年，每年將可領取診斷確定日當時保險金額18倍的「認知功能分期保險金」，惟必須符合經診斷符合保單條款規定認知功能障礙狀態，並於免責期間屆滿時仍生存且持續該狀態者。

假設86歲保單周年還生存，而且從來沒有申請該保險各項保險金，可以領取「應已繳保險費」1.02倍的「無理賠回饋保險金」。

台新人壽則推出「吉美傳家利率變動型美元終身壽險」，提供高倍數壽險保障，投保年齡從0歲到77歲，繳費期間三年，提供終身保障到110歲，最低投保金額3,000美元，未滿16歲最高投保金額200萬美元、超過16歲則為750萬美元，每年有機會可以享有增值回饋分享金，而且從第七保單年度開始，增值回饋分享金新增加兩項可以選擇的給付方式，包括現金或是儲存升息。

台新人壽指出，利率變動壽險可以透過身故保險金直接給付給受益人，也可以透過要保人也可以透過保單「指定受益人」以及「分期定期保險金給付」的功能，將受益權指定給後代，資產可藉此順利傳承。

保單 保險金 失智症

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