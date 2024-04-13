16家國銀開辦以房養老 七家首季業績都掛「蛋」

國銀辦理「以房養老」業務兩樣情。金管會最新公布統計顯示，2024年第1季，國內共有16家銀行開辦「以房養老」業務，其中竟有七家業者第1季的業績掛「蛋」；反觀「以房養老」業務龍頭合作金庫，首季不論件數或核貸額度，市占率均突破三成，拓展業務的態度相當積極。

與2023年底相較，2024年第1季，開辦「以房養老」業務的銀行多了台中商銀（2812）一家，從2023年的15家增至16家。

金管會數據指出，包含新加入的生力軍台中商銀在內，2024年第1季與2023年第4季相較，有七家銀行「以房養老」的新增件數與核貸金額全都掛「蛋」，包括台灣中小企銀、高雄銀行、台新銀行、上海商銀、陽信銀行與玉山銀行；顯示逾四成三的業者，首季業績全都呈現「停擺」狀態。

2024年第1季，承作業務較為積極的業者，包括合作金庫、不動產專業銀行土地銀行，第一銀行、華南銀行、台灣銀行等公股行庫。

截至2024年第1季底，合庫累計核貸件數達2,819件，額度174.01億元，蟬聯冠軍；第1季新增75件「以房養老」業務，核貸額度增加4.21億元，單季增量同樣居冠。

排名第二的土銀，第1季底累計核貸2,253件、核貸金額108.1億元。不過若以增量來看，土銀第1季新增件數43件，略為落後華銀的44件；核貸金額增加2.27億元，也低於一銀的3.21億元。

以核貸額度而言，第一銀行累計核貸66.33億元、排名第三，核貸件數為955件。

不過，一銀2024年第1季新增40件「以房養老」業務，新增核貸額度3.21億元，僅次於合庫、排名第二。

2024年第1季底，華南銀行累計核貸1,241件、金額63.09億元，以金額而言排名第四；首季新增44件、金額增加2.02億元。

台企銀2024年第1季底累計核貸258件、金額為19.25億元，排名第五；但首季新增件數與金額均為「0」。

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