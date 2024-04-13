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「綠巨人」重登買債王 3月敲進134億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中華郵政示意圖。 圖／聯合報系資料照
中華郵政示意圖。 圖／聯合報系資料照

櫃買中心公布最新統計，債市「綠巨人」中華郵政，3月買超債券134.91億元，重登債市「買超王」寶座。

國銀龍頭臺灣銀行緊追中華郵政身後，單月買超62億元、排名亞軍；老三票之一的國際票券，單月買超31.45億元，罕見擠入買超第三大。

為抑制4月電價上漲引發的通膨預期，中央銀行3月底意外升息半碼（0.125個百分點），促使台灣重貼現率回到15年前高點；債券商主管指出，央行3月升息舉措令市場跌破眼鏡，不過從央行總裁楊金龍談話中可知，6月之後再升息的機率並不高。

央行升息，帶動國內公債殖利率跳高，以10年期公債而言，2月底還在1.23%，3月底彈升至1.44%，漲幅高達0.21個百分點，部分金融機構研判，若今年央行利率均維持按兵不動，國內債券殖利率應該已接近高點，連忙進場加碼債券。

櫃買資料顯示，除中華郵政、臺灣銀行與國際票券外，永豐銀行與元大銀行，3月加碼債券30.65億與29.94億元，名列買超前五大。

此外，兆豐票券、凱基銀行、渣打銀行、兆豐銀行與合作金庫，單月買超13.83億至27.5億元，為買超第六至第十名。

賣超排行方面，前四名均為以交易為目的的證券商，不過金額差距不大。其中，富邦證券、元大證券與凱基證券，3月賣超債券161.44億、153.98億、133.25億元，拿下冠軍、亞軍與季軍。

元富證券賣超86.65億元奪第四，台北富邦銀行賣超51.29億元，為賣超第五大機構。

債券 升息

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