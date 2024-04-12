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金管會主委黃天牧：壽險業接軌二國際新制 有五大原則

經濟日報／ 記者陳美君廖珮君／台北即時報導

保險業將在2026年接軌IFRS 17及ICS 2.0，金管會12日邀集產壽險業者舉行「保險業接軌二制度之資產負債管理國際研討會」，金管會主委黃天牧致詞時表示，為讓業者順利接軌，金管會採五大原則：將考慮國情、循序漸進、差異化管理、設有誘因機制並將定期檢討。

黃天牧指出，金管會已陸續發布兩階段協助接軌措施，目前正在進行第三階段的研究，鼓勵壽險業者做好差異化管理；不過對於業者聚焦的第三階段接軌措施，黃天牧未有進一步說明。

在12日的研討會上，金管會特地邀請國際保險監理官協會（IAIS）資本清償能力實地測試工作小組（CSFWG）主席保羅·卡多尼（Dr. Paolo Cadoni）、香港保險業監管局政策及發展部副總監陳慎雄發表演說，精算師蔡惠玲也以「保險業接軌IFRS 17與ICS之保險業資產負債風險管理策略」為題進行專題演講。

此外，國內三大壽險業者，包括國泰人壽、富邦人壽與南山人壽高層也在會中分享資產負債管理。

國泰人壽由執行副總林昭廷說明「保險業接軌二制度之資產負債管理，以及就投資面、風險抵減」；富邦人壽資深副總許芸菁報告「保險業接軌二制度之資產負債管理，以及就風險胃納、分紅保單」；南山人壽副總蔡昇豐則是以「保險業接軌二制度之資產負債管理，以及就資本面、利變型保險商品」進行說明。

研討會最後，是由金管會保險局局長施瓊華主持的綜合座談，與談人除三大壽險公司高層外，還包括金管會保險局副局長蔡火炎，以及保發中心董事長簡仲明。

金管會先前指出，為協助壽險業順利從RBC（資本適足率）接軌到ICS，金管會先前已發布過第一、二階段在地化及過渡性措施，包括接軌時壽險業者RBC若有達到200%法定門檻，換算至ICS未能達標，可分15年認列淨資產影響數，以分散接軌壓力，不會在接軌時讓業者瞬間「壓力山大」。

金管會表示，預計今年上半年討論完畢後，將再提出第三階段在地化及過渡性措施，主要針對新興風險等。

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